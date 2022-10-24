مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 5 رحلات أوروبية بينهم 3 من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 5 رحلات طيران دولية اوربية مختلفة ضمن 116 رحلة يستقبلهم المطار بداية من أول أمس السبت حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء اجازة ممتعه على شواطئ البحر الأحمر.



وتبين أن الرحلات الـ 5 اليوم لمطار مرسى علم بينهم رحلة من إيطاليا، ورحلة من مطار أمستردام بوهولندا، و3 رحلات من مطار العاصمة التشيكية براج، حيث يتم تسهيل الاجراءات للسياح فور وصولهم ارض المهبط .



وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية، أن من المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم بداية من الأسبوع الجاري وحتي نهايته، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوروبية.



وأوضحت جداول الوصول أن هناك زيادة في التشيكي السياحة التشيكية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين ايطاليين وزيادة في الالماني 3 رحلات وزيادة في النمساوي برحلة



تصل بين الرحلات الدولية الأوروبية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من بلجيكي، و5 من بلجيكا، و20 من إيطاليا و22 من ألمانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.



