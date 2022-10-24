مصطفى مدبولى: نبحث آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات سكنية

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك موضوعين يجب مناقشتهم خلال المؤتمر الاقتصادي ومنها أن يكون هناك آلية تمويل تمكن الاسر المتوسط للحصول على وحدات بنظام سداد مطول، وهناك مشكلة أن البنوك تعتمد على الوحدة كضمانة، بالاضافة إلي فائدة عالية غير جذابة، مطالبا أن يكون هناك توافق بين الجميع في هذا الآمر .

وأضاف مدبولي خلال جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي فى ثانى أيامه، أن الموضوع الثاني هو عدم قدرتنا على تصدير العقارات، لافتا أن هناك مشكلة كبيرة على عدم القدرة على الترويج للعقارات، وأن الدولة لديها المقومات لتصدير العقاري .

وقال إن هناك اقتراحات لتملك الأجانب للوحدات السكنية، وحصولهم على إقامات مثلما فعلنا من قبل بإعطاء المستثمر الجنسية مقابل الاستثمار .