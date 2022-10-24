مصر للطيران الناقل الرسمى لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

كتبت رحاب نبيل

قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة "معاً لتنمية أفريقيا"، والذي نظمته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور حسام الدين رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر 2022، وذلك بحضور وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات فى العالم.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل التواصل مع المنظمات التعاونية إقليمياً ودولياً وتبادل الخبرات التعاونية بين الدول المشاركة إلى جانب استعراض النهضة العمرانية الحالية بمصر من خلال التعريف بالمشروعات القومية بها وزيارة الوفود المشاركة لها بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمناطق الأثرية والتاريخية، وقدمت مصر للطيران كافة الخدمات لضيوف المؤتمر القادمين على خطوط شبكتها الدولية.

يأتى هذا المؤتمر انعكاساً لحرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتفاعل مع الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تنصيب مصر لرئاسة مجلس التعاونيات الأفارقة لثلاث أعوام قادمة تقديراً لما حققته تعاونيات الإسكان المصرية من ريادة فى القارة الأفريقية.

كما عُقد على هامش المؤتمر (البرنامج التدريبي الأول) الذي يحاضر فيه أهم الخبراء فى المجال التعاونى تحت رعاية وزارة الخارجية من أجل تأهيل الكوادر الأفريقية فى مجال الإسكان التعاوني، فضلا عن تنظيم معرض مصاحب للفعاليات، وتكريم أفضل خمسة مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022.