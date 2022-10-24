اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصر تفتح ذراعيها للقطاع الخاص.. رسائل مهمة من رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:01 م
مصر تفتح ذراعيها للقطاع الخاص.. رسائل مهمة من رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادى رسائل مهمة من رئيس الوزراء بجلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية"

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رسائل مهمة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية" بالمؤتمر الاقتصادى، وقال إن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة.
 
وأوضح فى ثانى أيام جلسات المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة لا تستطيع إيقاف المشروعات القومية، ولكن القطاع الخاص من الممكن أن يشارك مع الدولة فى هذه المشروعات.
 
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة ترحب بالقطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى خطوط النقل العام، مؤكدا أن كل دولة لها خصوصيتها فى التعامل مع الأزمات فهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد الإبقاء للوضع على ما هو عليه، ولكن مصر دولة شابة وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام .
 
رسائل مهمة من رئيس الوزراء بجلسة فرص وآفاق التمويل الدولية بالمؤتمر الاقتصادى
رسائل مهمة من رئيس الوزراء بجلسة فرص وآفاق التمويل الدولية بالمؤتمر الاقتصادى

 


المؤتمر الاقتصادى

القطاع الخاص

الاقتصاد المصرى



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