مصر تشارك.. انطلاق أعمال المؤتمر المتوسطى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى بالأردن

وتعقد أعمال المؤتمر، الذي تشارك فيه مصر ممثلة في مساعد وزير الخارجية السفير إيهاب بدوي، وتستمر حتى غد الثلاثاء في البحر الميت تحت عنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر المتوسط: تعزيز الحوار مع شركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتوسطيين من أجل التعاون".

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الـ 57 المشاركة بالمنظمة و6 دول من منطقة البحر المتوسط الشريكة من أجل التعاون، والعديد من المنظمات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية من أجل التعاون بشأن مواضيع تخص دور الشباب والتحديات الناجمة عن التغير المناخي والإتجار بالبشر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتتخذ منظمة الأمن والتعاون الأوروبية من فيينا مقراً رئيسياً لها، ومنذ إنشائها تولي أهمية كبيرة للجوانب المرتبطة بالأمن في منطقة حوض البحر المتوسط.

وانضم الأردن للمنظمة كشريك فاعل عام 1998، وسبق له أن استضاف دورتين عامي 1999 و2003، وعقد أول مؤتمر للمنظمة في المملكة عام 2008، والمؤتمر الثاني عام 2015، علماً بأن المؤتمر الثالث عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عام 2020، بسبب ظروف جائحة كورونا.