اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تحتل المركز الرابع عالميا فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.. التفاصيل

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:00 ص
مصر تحتل المركز الرابع عالميا فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.. التفاصيل محطة بنبان
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتل مصر حاليا المركز الرابع عالميا، من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد اﻻنتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص لتحتل المركز الرابع بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية وتأتى الهند فى المركز اﻷول و يليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.
 
ويعد مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.. وفيما يلى كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية:
 
1- يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
 
2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.
 
3- إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.
 
4- يتم توفير الوقود فى فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.
 
5- الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.
 
6- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.
 
7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل  أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.
 
8- حصل على جائزة التميز الحكومى العربية بدورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.
 
9- أطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".
 
10- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح أكبر قدرات بالعالم.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

عاصمة العالم للطاقة الشمسية

بنبان

الطاقة الشمسية



الموضوعات المتعلقة

"من مصر" يعرض تقريرا عن قدرات محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر فى العالم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:42 م

أستاذ علوم بيئية: محطة بنبان للطاقة الشمسية أول مشروع لمواجهة التغير المناخى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:50 م

مهندس بمحطة بنبان: سيكون لدينا 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر

السبت، 20 أغسطس 2022 08:44 م

سفارة كوريا الجنوبية تبرز زيارة هونج شين لمحطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:28 ص

وزير الكهرباء: سنشهد مشروعات عملاقة أخرى مثل محطة بنبان في القريب العاجل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:20 م

رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق: محطة بنبان نقطة فارقة فى استخدام الطاقة الشمسية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:47 م

كل مشروع سد عالى جديد .. الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:57 م

حديث القلب والعقل بافتتاح الرئيس السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية..إنفوجراف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:22 م

مسؤولة الأمم المتحدة: محطة بنبان أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية فى العالم

السبت، 30 أكتوبر 2021 11:08 ص

شركة جلوبل إك البريطانية تستثمر فى محطة بنبان للطاقة الشمسية

الخميس، 14 أكتوبر 2021 11:26 ص

"كهرباء مصر العليا": محطة بنبان تحقق أعلى إنتاجية للطاقة هذا العام

الجمعة، 22 يناير 2021 10:45 ص

مسئول تشغيل بمحطة بنبان لـ"صباح الخير يا مصر": المحطة تخدم 2 مليون وحدة سكنية

الجمعة، 22 يناير 2021 10:37 ص

كل ما تريد معرفته عن محطة بنبان الشمسية بأسوان × 9 معلومات

الثلاثاء، 19 يناير 2021 05:00 ص

محطة "بنبان" للطاقة الشمسية تحصل على جائزة التميز الحكومى العربية لأفضل مشروع

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:38 م

محطة "بنبان" تضع مصر على الخريطة الأفريقية كلاعب مهم فى مجال الطاقة الشمسية

الأحد، 21 يونيو 2020 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة