مصر تحتل المركز الرابع عالميا فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.. التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تحتل مصر حاليا المركز الرابع عالميا، من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد اﻻنتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص لتحتل المركز الرابع بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية وتأتى الهند فى المركز اﻷول و يليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

ويعد مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.. وفيما يلى كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية:

1- يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3- إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4- يتم توفير الوقود فى فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.

5- الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.

8- حصل على جائزة التميز الحكومى العربية بدورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

9- أطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".

10- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح أكبر قدرات بالعالم.