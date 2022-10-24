اليوم السابع
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مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:38 ص
مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى 8 عمال مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بطريق القاهرة-  الإسكندرية الصحراوي.
 
وأسفر الحادث عن مصرع  8 أشخاص وإصابة 2 آخرين وتم  نقل جثث المتوفين  الى  ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة  فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 

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