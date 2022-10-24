اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم.. والنيابة تحقق

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:59 ص
مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم.. والنيابة تحقق جثة
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربى قبل الطريق الإقليمى بكيلو، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن ووجود جثته داخل كبينة السيارة وإصابة آخر وتم إستخراج الجثة ونقلها والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


حوادث الطرق بالفيوم

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