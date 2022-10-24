مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، اخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق المخزن في مركز قوص جنوب محافظة قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع إبراهيم قاسم، 18 عاما، نتيجة انقلاب الموتوسيكل الذي كان يستقله.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وجاري استخراج التصاريح اللازمة للدفن.



