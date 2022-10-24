اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:46 م
مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق المخزن في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثته إلى مشرحة  المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، اخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق المخزن في مركز قوص جنوب محافظة قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع إبراهيم قاسم، 18 عاما،  نتيجة انقلاب الموتوسيكل الذي كان يستقله.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وجاري استخراج التصاريح اللازمة للدفن.

 

 

 

 


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