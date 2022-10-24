مستشار وزير الزراعة يتفقد مصنعى السلام وشلقان للتغذية المدرسية

كتبت أسماء نصار

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للمتابعة، مصنعي السلام بمحافظة القاهرة، وشلقان بمحافظة القليوبية، التابعين للمشروع الخدمي للتغذية المدرسية، يرافقه الدكتور صبحي محسن المشرف علي المشروع.

وقال صالح إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لرفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمصانع التغذية المدرسية لتحقيق العائد الاقتصادى الذى يتناسب مع الإمكانيات المادية والبشرية التى تحظى بها.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أهمية مصانع التغذية المدرسية التابعة للوزارة، وجودة الإنتاج الخاص بها، ومطابقته للمواصفات القياسية، وخطوط الإنتاج المتنوعة سواء، فطائر العجوة، البسكوت، والباتيه، والكرواسون، وخبز الفينو، حيث يضم المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، حوالي 15 مصنعا على مستوي 13 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد صالح علي ضروره التوسع في عمليات رفع كفاءه تلك المصانع الإنتاجية لتواكب العصر وما يطلبة المستهلك لتكون داعما للمواطن المصري بتقديم منتجات ومخبوزات آخري، بالإضافة للوجبة المدرسية لتشغيل المصانع طوال العام لتحقيق أكبر عائد اقتصادى ممكن يعود بالنفع على الجميع وبما يتناسب مع إمكانيات المصانع الهائلة.