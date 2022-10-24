مستشار الرئيس للصحة: لدينا 50 مليون جرعة من لقاح كورونا والحالات خفيفة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن كل عام لقاحات الإنفلونزا الموسمية تتغير لكل سنة، وذلك لأن الفيروس يغير من نفسه كل عام، وهو مثل فيروس كورونا الذى يتغير من حين لآخر وتظهر تحورات وسلالات جديدة.

وقال إن الفيروس كائن حى، ولكى يعيش لابد أن يتغلب على مقاومة الجسم لذلك أصبح هناك 4 تغيرات للأنفلونزا.

وأضاف أن كل تحورات كورونا الجديدة التى رصدت فى مصر وفى الخارج ضعيفة وأعراضها مثل الزكام أو الأنفلونزا لذلك ليس من المهم معرفة اسم المتحور، ولكن المهم معرفة الأعراض، وحاليًا جميع الأعراض خفيفة، مؤكدًا أن الحالات التى رصدت بعد الموجة السادسة هى حالات خفيفة جدًا، واللقاحات ما زالت مؤثرة ومنظومة اللقاحات كانت رائعة ومصر وفرت جميع اللقاحات.

وتابع: لدينا 50 مليون جرعة جاهزة من لقاح كورونا، وننصح بتلقي اللقاح، لأن الشتاء قادم، وهناك خلط بين الإنفلونزا وفيروس كورونا، موضحًا أننا ننصح أيضًا الفئات المستهدفة الذين لديهم حالات مزمنة تناول الجرعات المعززة للقاح كورونا، من الجرعة الثالثة أو الرابعة، لأنه بعد 3 لـ 6 أشهر الجرعات بتفقد فعاليتها لذلك لابد من إعطاء الجرعة المعززة للفئات المستهدفة الأكثر عرضه للعدوى.

وأوضح أن مستشفى عين شمس أنشأت مستشفى ميدانى لاستقبال حالات كورونا، واستقبلت حوالى من 3000 إلى 5000 حالة خلال الوباء، موضحًا أن كورونا فيروس معروف وموجود ولا يختفى، وتعاملنا مع إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، مضيفًا أن الفيروس سيظل معنا ولكن أصبح ضعيفًا ولحين انتهاء الوباء عالميًا سوف لا نرى أي حالات للفيروس.

وأكد أن أورام الجهاز التنفسي من أشرس الأورام، و85% منها نتيجة التدخين، موضحًا أن أورام الرئة قد تظهر بأعراض مثل البصاق المدمم ومشكلة أورام الرئة أنها تأتى فى المراحل المتأخرة.