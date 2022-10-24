مسئول روسي: موسكو تعزز من إنتاجها العسكري لاستخدامه في أوكرانيا

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن روسيا تعزز إنتاج جميع أنواع الأسلحة من الدبابات والمدافع إلى الصواريخ عالية الدقة والطائرات بدون طيار لاستخدامها خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": "إن إنتاج الأسلحة والمعدات الخاصة من جميع الأنواع يتزايد بشكل مضاعف: سواء من الدبابات والمدافع إلى الصواريخ عالية الدقة والطائرات بدون طيار. استعدوا!". . يحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وخاطب السياسي الروسي معارضي بلاده ونصحهم بعدم الأمل في نفاد تسليح البلاد.. موضحًا أنه عند قرائته لتحليلات المعارضين لسياسة موسكو، لقد لاحظ مرارًا وتكرارًا مزاعم مفادها أن المعدات العسكرية للأسلحة المستخدمة على نطاق واسع في روسيا ستنفد قريبًا.

كما أشار إلى أنه بناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقد سافر إلى مدينة نيجني تاجيل الروسية وتفقد إنتاج الدبابات في شركة "أورالفاجونزافود"، أكبر منتج للمركبات المدرعة في تلك المنطقة.

وأجرى ميديفيديف مناقشات خلال الرحلة حول قضايا تسريع شحن المعدات إلى القوات المسلحة لاستخدامها خلال العملية العسكرية الخاصة وحل المشكلات القائمة المتعلقة بالتسليح، بحسب قوله.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.