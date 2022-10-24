مد خطوط كهرباء جديدة لـ 5 تجمعات سكانية بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، لمد خطوط وخدمات كهرباء جديدة لـ 5 تجمعات سكانية، وقال محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه تم الإعلان عن مناقصة عامة لتنفيذ هذه الخدمات الجديدة.

وأوضح أنها تتضمن مد خط جهد متوسط بالمشتملات وتوريد وتركيب محول قدرة 200 ك.ف.أ بتجمع ضيف الله بقرية الخفجة، وأعمدة جهد منخفض بتجمع أبو روثة بقرية السلام، وتجمعات (الغويل- سلالم- خضاخض) بقرية الكنتلا.

وسبق وأعلن محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، أنه بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل 100٪، مشيرًا إلى أن مدينة نخل وصلت المركز الأول على مستوى محافظة شمال سيناء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وأكد، رئيس مركز ومدينة نخل، أن المدينة تم فيها إنشاء موقف سيارات عمومي وسط مدينة نخل بوسط سيناء للربط بين المحافظات، وهو أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الموقف الجديد على مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، وهو ضمن مشروعات تقوم بها الدولة فى مدينة نخل لتوفير الخدمات المنوعة للمواطنين.