مدير تراخيص السلاح الأسبق: 5 أنواع للأسلحة محظورة الترخيص

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء رأفت الشرقاوي مدير تراخيص الأسلحة بالداخلية الأسبق، إن هناك أنواعا للأسلحة فى القانون، أبرزها الجدول الأول "الأسلحة البيضاء"، :" السيوف والخناجر والمطاوى والانفصال والكترات والصواعق والروادع وعصى الصدمات والدونكات والقمصان الواقية من الرصاص والخوذ القتالية والكلابشات والبونية الحديد والبلط والسنج والجنزير المستخدم فى الاعتداء على الاشخاص والمطواه السويس نيف والقوس والسهم ".

وأوضح "الشرقاوي" في تصريحات لليوم السابع"، أن الجدول الثانى للاسلحة المصقولة أو الخرطوش :" بندقية خرطوش بروح او روحين او سوبر بوزيه او بمب اكشن او سمى اتومتك او اتومتك "، بينما الجدول الثالث "الأسلحة المششخنة أو الرصاص"، والقسم الأول منها "المسدسات والبنادق فردية الاطلاق ذات عتلة "، والقسم الثانى الاسلحة المحظورة "المسدسات سريعة الطلقات والبنادق النصف آلية والآلية والمدافع والرشات والمسدسات المموهة".

ولفت الخبير الأمني إلى أن الجدول الرابع الأجزاء الرئيسية للسلاح "الماسورة - جسم السلاح - المنزلق فى المسدسات - كتلة الترباس فى البنادق الرصاص - الاكورة او البكرة فى المسدس الساقية"، و الجدول الخامس "مسدسات الصوت - بنادق ضغط الهواء والغاز ".