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محكمة عراقية تقضى بإعدام أحد الإرهابيين جنوب بغداد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:33 م
محكمة عراقية تقضى بإعدام أحد الإرهابيين جنوب بغداد تنظيم داعش- أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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قضت محكمة عراقية، الاثنين، بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن عملية تفجير سيارة مفخخة استهدفت زوار الإمام موسى الكاظم في منطقة الدورة الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة جنايات الكرخ قضت بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة الدورة استهدف زوار الإمام الكاظم والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين بهدف بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن قرار المحكمة جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

 


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