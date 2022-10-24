محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يبحثان توصيل المرافق للجامعة الأهلية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل مرافق البنية التحتية لجامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

شدد محافظ قنا، علي سرعة البدء في توصيل المرافق لجامعة جنوب الوادي الأهلية باعتبارها أحد المشروعات القومية ذات الأولوية، مؤكدا أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ليكون بذلك لدينا في محافظة قنا صرح علمي جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعي لتقديم مستوى تعليم عالٍ، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل.

وذكر رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء باعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية "مشروع قومي" ، حيث أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، موضحا أن التكلفة التقديرية للجامعة سوف تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه.