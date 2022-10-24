محافظ سوهاج يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. صور

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مشروع الدعم الفني لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري الانتهاء منها، حيث ضم الوفد كل من "المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، وأمينة جارجا المشرف على الإدارة المالية، ومارينا غالى مسئول بالإدارة المالية"، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

ورحب المحافظ بوفد الوكالة الأمريكية على أرض سوهاج، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والتي تساهم بشكل مباشر في الحد من تأثير التغيرات المناخية، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".

ومن جانبه وجه المهندس عاطف عزت الشكر للسيد المحافظ على المجهودات والدور الكبير الذى تقوم به محافظة سوهاج في تذليل كافة العقبات، وإنهاء جميع الموافقات، والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، مما يساهم في سرعة انجاز المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والذى يستهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وزيادة نسبة تغطية التكاليف، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا بالإضافة الى مشروع الصرف الصحي الجاري الانتهاء منه بقرية الشوكا بمركز طما، والذى تبلغ تكلفته 4.5 مليون دولار، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر لكل ثانية، وخط انحدار بطول 140 كيلو متر، وعدد 2000 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.