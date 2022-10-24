محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توصيل شبكة الصرف لمنطقة عين البرج بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مشروع إمداد شبكة الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بالخارجة، الجاري تنفيذه بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ضمن جهود تطوير المناطق غير المخططة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حيثُ تفقّد الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال خط الصرف الرئيسي، مُوجّهًا باستكمال الشبكات الخاصة بالمنطقة السكنية التي تخدم ما يقرب من 150 وحدة سكنية. يرافقه المهندس مُحسن مغربي مدير عام الطرق، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد الزملوط المحلات التجارية الجاري إنشاءها بسور فندق الخارجة، مُوجهًا صندوق الإسكان لبدء طرح المحلات في مزاد علني للراغبين فور الانتهاء منها.