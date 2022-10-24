اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:09 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن المحافظ يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية
الوادي الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تطورات الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

وتفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية المُنشأة بقدرة 1.5 ميجا وات موجهًا بدراسة إنشاء محطة إضافية لخدمة المجمع. كما تابع الموقف التنفيذي لمباني المديريات وقاعة المؤتمرات مُوجهًا بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والواجهات.  
 
من ناحيةٍ أخرى وجّه المحافظ بسرعة طرح أعمال اللاند سكيب، والتنسيق مع جهاز التعمير لإنشاء سور حول المجمع، مؤكدًا على مراعاة الهوية البصرية لأعمال البوابة الرئيسية، والبدء في تصميم وتعديل مسارات الميدان أمام المطار بما يتماشى مع أعمال البوابة الجديدة للمطار.

الوادي الجديد

المجمع الحكومي المميكن بالخارجة

اخبار الوادي الجديد

اخبار مصر

أخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة