محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

وتفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية المُنشأة بقدرة 1.5 ميجا وات موجهًا بدراسة إنشاء محطة إضافية لخدمة المجمع. كما تابع الموقف التنفيذي لمباني المديريات وقاعة المؤتمرات مُوجهًا بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والواجهات.

من ناحيةٍ أخرى وجّه المحافظ بسرعة طرح أعمال اللاند سكيب، والتنسيق مع جهاز التعمير لإنشاء سور حول المجمع، مؤكدًا على مراعاة الهوية البصرية لأعمال البوابة الرئيسية، والبدء في تصميم وتعديل مسارات الميدان أمام المطار بما يتماشى مع أعمال البوابة الجديدة للمطار.