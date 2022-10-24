محافظ المنوفية يشدد على إنهاء أعمال الترفيق بالطرق وإنجاز رصف الطرق

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقيا بالشركات المنفذة لأعمال الرصف بمختلف مراكز المحافظة وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال، وعرض الموقف التنفيذى، وأهم المشاكل والمعوقات للعمل على تذليلها لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى شركة غاز مصر، والمصرية للاتصالات، والمستشار الهندسى، ومدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلى عدد من الشركات المنفذة، حيث تم استعراض موقف الترفيق بالطرق التى سيتم رصفها للوقوف على جاهزيتها لبدء أعمال الرصف.

ومن جانبه أفاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه سيتم نهو أعمال توصيل مرفق المياه والوصلات المنزلية بعدد 4 شوارع بمركز ومدينة أشمون وهم " الشهداء – التأمينات – سوق المواشى – شكرى القواتلى " خلال أسبوع، كما سيتم الانتهاء من أعمال الترفيق بباقى الطرق المقرر رصفها بالمركز خلال شهر، وبذلك تصبح الطرق جاهزة للبدء فى أعمال الرصف، كما أفاد مسئول شركة غاز مصر أنه سيتم نهو الأعمال الخاصة بالغاز خلال الأسبوع القادم.

وأشار مسئولو الشركات المنفذة لأعمال الرصف بنطاق مركزى شبين الكوم وتلا أنه لايوجد معوقات وأنه جار الانتهاء من كافة أعمال الرصف فى أسرع وقت ممكن، وفى الباجور، أفاد مسئولى الشركة المنفذة أنه يوجد أعمال خاصة بشركات المياه والغاز بشوارع محطة الصرف الصحى " حامد راشد – طه الديب – شوارع أمام وبجوار مركز الشرطة" مما يعوق أعمال الرصف بها، وعلى الفور شدد المحافظ على الجهات المختصة بسرعة نهو الأعمال خلال اسبوع للبدء فى الرصف.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومؤكدا على أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة.

كما أشار المحافظ إلى حرصه على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة من خلال رصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتى ستساهم بدورها فى تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول.