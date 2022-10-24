محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه التفتيش بفحصها

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى ينظمها للتعرف على طلبات وشكاوى المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث استمع المحافظ لشكوى سيدة مطلقة من ناحية جروان التابعة لمركز الباجور تعول شاب من ذوى الهمم وليس لها مصدر رزق.

وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لها مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة، فيما استمع المحافظ لطلب مواطن من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع يبلغ من العمر 49 عاماً متزوج ويعول 4 أبناء، عامل خدمات معاونة بإحدى المدارس ويتضرر من صدور قرار تعسفى ونقله إلى مدرسة أخرى، وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باستمرار عمله بالمدرسة، مراعاة لظروفه الصحية الصعبة حيث أنه يعانى من إجرائه عملية (قلب مفتوح)، موجهاً بصرف لحوم ومواد غذائية له نظراً لظروفه المعيشية الصعبة.

وخلال اللقاء كلف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بفحص شكوى مواطنة من ناحية البندارية مركز تلا تتضرر من صدور قرار بإقامة شارع عمومى بملكيتها الخاصة، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تبرع مواطن من ناحية عزبة الإصلاح التابعة لمركز الباجور بقطعة أرض لإقامة مشروع خدمى (وحدة صحية) تخدم أهالى عزب الاصلاح الزراعى وأبو الحسن وعزبة غيط شبرا.

هذا وقد وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من شكاوى المواطنين، أحدهم شكوى مواطن من ناحية سنجرج التابعة لمركز منوف يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية بدون سبب وعدم تمكينه من صرف السلع المدعمة لأسرته، وكذا شكوى مواطن من ناحية دنشواى بالشهداء يلتمس تعديل البيانات الخاصة به بنموذج 10 الصادر له حتى يتمكن من استكمال باقى الإجراءات القانونية المطلوبة فى التصالح على مخالفات البناء، وشكوى مواطن آخر من ناحية دنشواى يتضرر من أحد جيرانه قام بالتعدى على خط التنظيم وإقامة عدة إشغالات بالطريق، فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بفحص شكوى مواطن من ناحية كفر سرسموس يتضرر من أحد جيرانه لقيامه بالتعدى على ملكيته الخاصة من خلال توصيل ماسورة صرف صحى دون سند قانونى.