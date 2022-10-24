محافظ المنوفية يحيل مسئولى حماية الأراضى الزراعية بالبرانية والغنامية للنيابة الإدارية

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مسئولى حماية الأراضى بالوحدة الزراعية بقرى البرانية والغنامية بمركز أشمون للنيابة الإدارية لإعمال شئونها لتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفى ، كما قرر إستبعادهم من مناصبهم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والمتضمنة، عدم قيام مسئول حماية الأراضى الزراعية بالبرانية برصد (6) حالات تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة (965)م2، فضلا عن تراخى وإهمال مسئولى حماية الأراضى بالغنامية عن رصد 2 حالة تعدى بمساحة (280) م2 بإجمالى مساحة (1245)م2، بالإضافة إلى عدم قيامهم بإتخاذ إجراءات فورية في المهد حيال تلك المخالفات مما مكن المخالفين من إستكمال البناء المخالف.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه فور رصد مسئولى الوحدة المحلية بالبرانية لتلك التعديات ، تم على الفور تشكيل لجنة من الوحدة المحلية ومدير الإدارة الزراعية ومدير حماية الأراضى الزراعية والجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات وتم إزالة جميع الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها، مشدداً علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.