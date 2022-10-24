محافظ القاهرة يوضح طريقة استخدام دراجات وسط البلد

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك الذى تم افتتاح مرحلته الأولى التى تضم 26 محطة يخدمها 250 دراجة يوفر وسيلة مواصلات سهلة وآمنة وصديقة للبيئة على مدار 24 ساعة، كما تم اختيار الدراجات التى يناسب تصميم ركوبها الشباب والفتيات.

ويمكن تحميل تطبيق كايرو بايك من جوجل بلاي أو آبل ستور، كما يمكن تسجيل العضوية بكايرو بايك من خلال الويب سايت

www.cairobike.net، أو عن طريق ملء استمارة العضوية https://forms.gle/D5Sn13MkpidN6C3q9

ويتم استخدام منظومة مشاركة الدراجات كايرو بايك عبر خطوات بسيطة تبدأ بالدخول علي موقع كايروبايك www.cairobike.net ونضغط على كلمة Subscribe المكتوبة باللون البرتقالى أسفل الصفحة لتفتح صفحة جديدة يقوم المستخدم بتسجيل بياناته فيها بكل دقة، وبعد الانتهاء من التسجيل ستفتح صفحة عليها بنود التشغيل وإرشادات الاستخدام وأرقام التواصل مع مشغل للخدمة وبعد قراءة هذه البنود بدقة يتم الضغط على كلمة موافق، لتصل رسالة نصية علي رقم الموبايل الذى تم تسجيله محدد فيها ميعاد ومكان استلام كارت العضوية في خلال 48 ساعة وبعد التوجه لاستلام الكارت يتم دفع رسوم إشتراك عضوية دائم 100 جنيه ويشمل رصيد 20 جنيها قابلة للاسترداد في حالة الرغبة في إنهاء العضوية، ويمكن إعادة شحن الكارت من خلال مكتب الاستعلامات الخاصة بالشركة المشغلة للمشروع أو مراكز الشحن المتوفرة بالمحطات.

وبعد الحصول على كارت العضوية يتوجه المستخدم لمحطة الدراجات ويقوم باختيار واحدة من الدراجات حسب رقمها ليتم بدء الرحلة من خلال تمرير الكارت بمكينة الدفع المسبق المتواجدة بالمحطة وذلك من خلال المندوب ويسجل رقم الدراجة المطلوبة وستقوم الماكينة بمراجعة الحساب والرصيد وبيانات المستخدم ورقم المحطة ورقم الدراجة وتاريخ ووقت الرحلة وبناءً علي هذا يقوم مندوب المحطة بتسليم الدراجة المطلوبة.

ويمكن إنهاء الرحلة في نفس المحطة أو من أي محطة أخري في نطاق وسط المدينة من خلال ادخال الدراجة في محطة الوصول وقفلها واعطاء المفتاح الي مندوب المحطة الذي يقوم بتمرير الكارت على ماكينة الدفع والتي ستقوم بانهاء الرحلة وخصم قيمتها واصدار ايصال بقيمة الرحلة ومدتها والرصيد المتبقى.

كما يوجد طريقة أخرى لاستخدام كايرو بايك عن طريق تنزيل الأبليكيشن والحصول على الدراجة عبر تمرير QR code والدفع بالفيزا مباشرة.