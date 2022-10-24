محافظ الإسماعيلية يستقبل طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات وعدد من الطالبات؛ وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بمناسبة انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة.

و ذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأعرب بشارة عن سعادته باستقبال الطالبات موجهًا تحية إجلال واحترام لأبطالنا وشهدائنا الأبرار وقواتنا المسلحة الباسلة؛ الحصن المنيع والدرع الحامي لمصرنا الحبيبة.

وأشار بشارة إلى أهمية دراسة قصص وبطولات قواتنا المسلحة لتبقى محفورة في أذهان أطفالنا مستعرضًا بعض تفاصيل حرب 6 أكتوبر المجيدة وكيف استرد جنودنا البواسل شبه جزيرة سيناء و كيف ضحَّى شهداء الوطن بأرواحهم فداءً لأراضيه.

وأكد بشارة على حرصه الدائم على التواجد مع الطلاب فى العديد من الأنشطة الرياضية.