محافظ أسوان يقرر استبعاد مدير مدرسة ويحيل وكلاءها للتحقيق بسبب الإهمال.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية استبعاد مدير مجمع مدارس محمد مكاوى يعقوب للغات الإنجليزى التجريبية من مسئولية الإدارة، علاوة على التحقيق مع وكلاء المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمجمع بسبب الإهمال ولعدم قيامهم بالمسئوليات الموكلة لهم.

جاء ذلك عقب شكوى أحد أولياء الأمور لمحافظ أسوان أثناء جولته الصباحية، من عدم وجود انضباط والتزام داخل مجمع المدارس، وهو ما دفع المحافظ لتفقد المدرسة فى جولة مفاجأة للوقوف على حقيقة الشكوى.

وأثناء زيارة اللواء أشرف عطية، للمدرسة رصد العديد من السلبيات منها سوء حالة النظافة العامة ودورات المياه العمومية للطلاب، وعدم الانضباط وخروج الطلاب فى الفناء، وعلى درجات السلالم، بجانب تشغيل الإنارة فى الفترة الصباحية، بالإضافة إلى وجود ملاحظات بدفاتر الحضور والانصراف، فضلاً عن عدم قيام الإداريين والمعلمين بمسئولياتهم تجاه كل ذلك.

وبعد استدعائه لمدير مديرية التربية والتعليم، ومديرة الإدارة التعليمية قرر اللواء أشرف عطية، استبعاد مدير المجمع من مسئولية الإدارة، علاوة على التحقيق مع وكلاء المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمجمع لعدم قيامهم بالمسئوليات الموكلة لهم وذلك ترسيخاً لمبدأ الثواب والعقاب.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات المفاجئة للمدارس للتأكد من مدى الانتظام فى العملية التعليمية، والانضباط من أجل ضمان تحقيق الجودة فى التعليم، وأيضاً التربية والالتزام، وهو الذى يتطلب من مديرى المدارس والوكلاء والمشرفين بضرورة الإشراف الكامل للوصول إلى الانتظام داخل وخارج الفصول الدراسية لحماية الطلاب من التزاحم والتدافع وتجنباً لوقوع أى أضرار لهم.