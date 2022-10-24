اليوم السابع
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محافظ أسوان يحيل أحد العاملين بمشروع النقل الداخلى للنيابة لعدم الالتزام

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:27 م
محافظ أسوان يحيل أحد العاملين بمشروع النقل الداخلى للنيابة لعدم الالتزام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة أحد العاملين بإدارة النقل الداخلى للنيابة العامة، مع إجراء التحليل الخاص بالكشف عن المخدرات وذلك لعدم التزامه بالتواجد في موقع عمله.
 
وكان محافظ أسوان خلال جولته الميدانية الصباحية، اليوم، رصد محافظ أسوان لأحد العاملين بإدارة النقل الداخلى بالتواجد داخل موقف سيارات السيرفيس الخاصة بطلاب جامعة أسوان أمام إستاد أسوان الرياضى على الرغم من أن هذا الموقع خارج، ولاسيما أنه تم تحذيره من قبل بعدم التواجد فى موقف السرفيس، لأن ذلك يضعه فى دائرة الشبُهات.
 
وكلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، ومراجعة مواقف السيرفيس لتحقيق الإنضباط والسيطرة المرورية الكاملة عليه.
 
 
 

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