اليوم السابع
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محافظ أسوان: إصلاح كسر خط محطة الكرور وصيانة خط مياه خور عواضة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:17 م
محافظ أسوان: إصلاح كسر خط محطة الكرور وصيانة خط مياه خور عواضة إصلاح كسر خط محطة الكرور وصيانة خط مياه
اسوان - عبد الله صلاح

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شهدت مدينة أسوان، اليوم، الاثنين، تعرض خط طرد محطة 11 بالكرور للكسر المفاجئ أمام حديقة فيلة، مما تسبب فى غرق الطريق وتعطيل الحركة المرورية، وهو ما استدعى تدخل محافظ أسوان لإنهاء المشكلة فى أسرع وقت.
 
كما شهدت منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، اليوم، كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى بقطر 8 بوصة، ووجه المحافظ بإنهاء المشكلة وإصلاح الكسر.
 
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة استجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 25 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم ، وتخفيف الضغوط بشكل كامل.
 
وأشار إلى أنه يسبق تنفيذ هذا المشروع عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية ، بدلاً من 30 لتر / ثانية ، كما أن الخط الجديد لن يؤثر على أى منشآت أو منازل فى مسار تنفيذه ، كما روعى أن يكون من مادة البولى إيثلين المرنة والمقاومة للكسر والقادرة على أى ضغوط.
 
وشدد اللواء أشرف عطية، على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب للأحياء والمناطق السكنية التى تم قطع المياه عنها والواقعة على طريق السادات ، لحين إصلاح الخط بشكل كامل ، مع إيجاد خطة بديلة لتسهيل الحركة المرورية على طريق فيله / الشلال.
 
فيما وجه المحافظ بضرورة الإسراع فى إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة خور عواضة بقطر 8 بوصة ، والذى تعرض للكسر المفاجئ أيضاً ، مشدداً على سرعة الإصلاح وتلبية إحتياجات المواطنين من مياه الشرب فى المناطق السكنية المتضررة حيث تم توزيع عدد من السيارات وفناطيس المياه على بعض المناطق الأخرى.

خط محطة الكرور

الصرف الصحى

خور عواضة

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