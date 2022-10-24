محافظة القاهرة تحصر الأراضى الفضاء وأملاك الدولة المستردة لاستغلالها

كتب ـ سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لحصر وعمل قاعدة بيانات مستحدثة للأراضي الفضاء والمستردة والمستغلة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وسبل استغلالها الاستغلال الأمثل وفقا للجنة المشكلة.

وناقشت اللجنة أعمال الحصر والطرق التي سيتم تطبيقها لتنفيذ مهام اللجنة بأسرع وقت ممكن دون عائق، ويشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والمستردة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة حسب الأحوال وأسباب استغلالها في الأنشطة المختلفة على الوجه الأمثل.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أهمية حصر لكل الأراضي الفضاء والمستردة والتي يتم استغلالها في انشطة مثل الساحات بكل حي من أحياء المنطقة والتي تتبع جهات الولاية المختلفة ( الزراعة - التعليم - الري ... ) بعد إزالة كافة التعديات عليها وإرجاعها إلى جهة ولاياتها الأصلية.

وأكدت عبد المنعم، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، فى إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لكافة الأراضى الفضاء غير المستغلة فى مشروعات قومية واستثمارية متنوعة تدر دخلاً للدولة ووضع تصور لهذه المشروعات طبقاً للاحتياج الفعلى لكل حي.

ووجهت نائب المحافظ بتسريع معدلات الإنجاز، مشددة على الجدية والحزم فى إدارة هذا الملف الحيوى، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الامثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية.

مؤكدًة أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها واستغلالها لما فيه الصالح العام يساعد في رفع اقتصاد الدولة وتوفير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لاصولها والذي يرفع تصنيفها كأحد الاقتصاديات القوية.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لرؤساء الأحياء بعمل قاعدة بيانات جغرافية للأراضي مع الرفع المساحي لكل قطعة أرض مع عمل دراسة تخطيطية لتحديد الاستخدامات المتاحة وفقا للاشتراطات البنائية الصادرة لها للاستغلال الامثل وتوقيعها على الخرائط من حيث مساحتها وإحداثيات موقعها.

حضر الاجتماع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومدير مركز المعلومات بالمنطقة الجنوبية ومهندسي الدعم الفني ومديري الاملاك بمحافظة القاهرة والاحياء وممثلي مديرية الاسكان والمرافق ومديرية الزراعة والآثار والأوقاف والتربية والتعليم بالقاهرة وحماية املاك الدولة والشئون القانونية ومركز معلومات الشبكات.