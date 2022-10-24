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مجلس تصديرى الطباعة مشيداً بالمؤتمر الاقتصادى: يحل مشاكل التصدير

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:01 ص
مجلس تصديرى الطباعة مشيداً بالمؤتمر الاقتصادى: يحل مشاكل التصدير اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى
كتب إسلام سعيد - تصوير سليمان العطيفى

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قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن المؤتمر الاقتصادي يتطرق في جلسات اليوم الثالث منه على تنمية القطاع الصناعي والتصديري، وهنا يجب وضع ملف التصدير على رأس الأولويات خاصة أنها تساهم بشكل مباشر في علاج الخلل في الميزان التجاري وكذلك تمكن الدولة من تحصيل مليارات الدولارات سنويا.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات يمكن أن تحل مشاكل الاقتصاد، خاصة أن القطاعات الإنتاجية توفر أيضا احتياجات السوق الداخلي ومن ثم خفض الواردات في القطاعات المختلفة التي "توطن" مصر فيها التصنيع المحلي.

وتشمل أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

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