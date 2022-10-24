مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا.. مصادر: توجه لتشكيل حكومة ليبية جديدة

كتب أحمد جمعة

يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة حول تطورات الأوضاع في ليبيا، تليها مشاورات مغلقة و سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا “عبدالله باتيلي” إحاطة للمجلس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

على جانب آخر، نقل موقع "الساعة 24" الليبي عن مصادر دبلوماسية عربية وجود توجه لتشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة لوجود اتصالات بين بعض الشخصيات السياسية الليبية الفاعلة لبحث سبل التوصل إلى حل لنزع فتيل الأزمة في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحرك شخصيات من مدينة مصراتة لإجراء اتصالات مع أطراف محلية وخارجية للحصول على دعمها لترأس أي حكومة مستقبلية، مشيرة إلى بعض الأسماء وهى عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، والسياسي محمد المنتصر، والسياسي خالد الغويل، مؤكدة أن أن الشارع الليبي وتحديدا في طرابلس وبرقة وفزان يرفضون تولي أي شخصية من مدينة مصراتة لأي حكومة مستقبلية، وذلك بسبب حالة الصراع بين الشخصيات المصراتية مما يهدد باندلاع حرب أهلية دامية بين الأطراف والمكونات الليبية.

ولفتت المصادر العربية إلى أن اتصالات تجري بين أطراف إقليمية ودولية فاعلة لدعم تشكيل سلطة تنفيذية بديلة، مشيرة إلى ترشيح المترشح الرئاسي الدكتور عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا الذي ينتمي لقبيلة ورفلة وله امتدادات واتصالات جيدة مع الأطراف السياسية والعسكرية سواء في غرب أو شرق أو جنوب ليبيا، ويحظى بقبول الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق جدول زمني محدد.

في طرابلس، بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، الأحد، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية، التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام.