مترو الأنفاق يجرى استبيانا عن استخدام "الكارت الذكى" لتحسين الخدمة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق للخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب" عن قيام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة بإجراء استبيان مع جمهور الركاب بخصوص استخدام محفظة التذاكر "الكارت الذكى" وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مرفق مترو الأنفاق.

جاء ذلك بتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، وتعليمات المهندس على الفضالى العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمى خطوط مترو الأنفاق .

وأوضحت الشركة فى بيانها، أن محفظة التذاكر هى كارت ذكى يمكن شرائه من خلال جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات المترو بمبلغ 25 جنيها قيمة استخراج الكارت لأول مرة وشحنه بأى مبلغ بداية من 20 جنيها حتى 400 جنيه، ويتم خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة وذلك بهدف التسهيل على الراكب وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن استخدامه لأكثر من شخص، وأكدت أن صلاحية الكارت تمتد إلى 5 سنوات.

وأكد أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، ومؤكدا على أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، حيث أكد أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط مؤكدا على إحترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق .