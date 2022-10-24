اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مايا مرسى تبحث مع مكتب التعاون الإسبانى مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:24 ص
مايا مرسى تبحث مع مكتب التعاون الإسبانى مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة الدكتورة مایا مرسی رٸیسة المجلس القومی للمرأۃ
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت الدكتورة مایا مرسی رٸیسة المجلس القومی للمرأۃ  إیفا سواریز رئيسة مكتب التعاون الأسبانی، بهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين. 
 
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بإیفا سواریز بمقر المجلس، وثمنت التعاون بین مصر وإسبانیا فى ملف تمكين المرأة، وناقشت المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية، مؤكدة أهمية المشروع في أنه " سوف يتيح الفرصة أن تستفيد كثير من الدول من تجربة مصر فى هذا المجال، حيث يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة لتمكين المرأة اقتصادياً، وزيادة مشاركة المرأة به سوف تنعكس بالايجاب على زيادة حجم اقتصاد الدولة.
 
وسوف يقوم المجلس القومي للمرأة فى إطار هذا المشروع الهام بالترويج لمبادرة ختم المساواة بين الجنسين في فنادق وشركات سياحية محددة سوف يتم منحها والاعتراف بها وبالتالي، ستتلقى المؤسسات السياحية مثل شركات السياحة والفنادق إرشادات حول تنفيذ مبادئ تمكين المرأة الدولية للأمم المتحدة وتكافؤ الفرص في هيكلها الداخلي وإطارها.
 
كما ناقش اللقاء أيضا مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، الذى يستهدف دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة من خلال تعزيز قدرات موظفي المكتب على دعم حقوقها، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترۃ المقبلة.
 
فيما أشادت ایفا سواریز بالتطورات التى يشهدها ملف تمكين المرأة في مصر، وبنشاط المجلس القومي للمرأة بهذا الملف. وأعربت عن اهتمامها بالتعاون مع المجلس في مجال المراة والمناخ ، وكذلك مناهضة العنف ضد المرأة .
 
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

تمكين المراه

تمكين المراه المصريه



الموضوعات المتعلقة

قومى المرأة ينفذ جلسات دوار للسيدات بالبحيرة والإسكندرية ضمن "تنمية الأسرة"

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:27 م

مايا مرسى تستقبل فتاة لتشغل منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة ليوم واحد

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:30 م

جامعة حلوان والقومى للمرأة ينظمان ورشة عمل لدعم المشروعات صديقة البيئة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:20 ص

القومى للمرأة يهنئ الإعلامية دينا عبد الفتاح لاختيارها عضو مجلس إدارۃ المتحدۃ كأول سيدة في مجلس الإدارة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:43 م

القومى للمرأة يهنئ الدكتورة مها الرباط لفوزها بجائزة بطلات قمة الصحة العالمية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة