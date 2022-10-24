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لجنة القيادات بشمال سيناء تلتقى المتقدمين لوظيفتى مديرى الإدارة الصحية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:29 م
لجنة القيادات بشمال سيناء تلتقى المتقدمين لوظيفتى مديرى الإدارة الصحية لجنة القيادات بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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عقدت لجنة القيادات فى محافظة شمال سيناء اليوم، اجتماعا برئاسة اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، وعضوية كل من: العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور محمد المرادنى الأستاذ بجامعة االعريش، الدكتور علاء السيد الأستاذ بجامعة العريش، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، وأحمد منصور مدير عام التنظيم والادارة، وذلك لاختيار المتقدمين لشغل وظيفتى مدير إدارة العريش الصحية ومدير مستشفى الشيخ زويد المركزى.
 
وأعلن علاء الدين عطوة مدير عام ادارة العلاقات العامة وإلاعلام بديوان عام المحافظة أنه تقدم لوظيفة مدير إدارة العريش الصحية عدد 3 أطباء، بينما تقدم لوظيفة مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى عدد 6 أطباء، وقال أن اللجنة التقت بجميع المتقدمين، وجارى تقييمهم لاختيار الأنسب منهم للمنصبين وفقا للقانون المنظم لذلك.
 

شمال سيناء

العريش

مستشفى الشيخ زويد

اخبار شمال سيناء



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