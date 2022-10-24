لجنة العفو الرئاسي تشكر الرئيس السيسى بعد العفو عن زياد العليمى: وعدتم فأوفيتم

كتب محمد السيد

وجهت لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

وقالت لجنة العفو الرئاسي : "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم، شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع أن مصر وطن يتسع للجميع".

يذكر أن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.