لبنان: تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد فى الجلسة الرابعة لمجلس النواب

وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للانتخاب بجلسة اليوم، غادر عدد من النواب قاعة الجلسة مما أفقدها النصاب القانوني اللازم لعقد جولة ثانية للانتخاب يفوز فيها من يحصل على 65 صوتًا فقط.

وشهدت الجلسة لأول مرة طرح اسم المرشح عصام خليفة، وهو مؤرخ وأكاديمي وباحث ونقابي لبناني أسس حركة الوعي، كما مارس العمل النقابي في الجامعة اللبنانية لنحو 30 عامًا إلى جانب ممارسته التعليم فيها.

وكانت الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس التي عقدت الخميس الماضي قد حضرها 119 نائبًا، وأسفرت عن حصول النائب ميشال معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبًا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وعبارات.

وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوًا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.