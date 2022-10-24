كنيسة كاثوليكية بالكاميرون: إطلاق سراح 9 رهائن مختطفين منذ شهر سبتمبر الماضى

أ.ش.أ

أعلنت كنيسة كاثوليكية في الكاميرون أنه تم إطلاق سراح تسعة رهائن، بينهم خمسة قساوسة كاثوليك وراهبة وذلك بعد اختطافهم منذ شهر سبتمبر الماضي من قبل مسلحين في غرب البلاد.

وقال الكاهن "ألويسيوس فوندونغ أبانغالو" أسقف أبرشية مامفي (الكاميرون) - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين، إنه "يشعر بفرح كبير لإطلاق سراح المختطفين التسعة".

وكان مسلحون قد اختطفوا في 18 سبتمبر الماضي 9 أشخاص، بينهم 5 كهنة كاثوليك وراهبة من كنيسة في غرب الكاميرون؛ الذي يشهد حربا دامية بين انفصاليين ناطقين بالإنجليزية والجيش، وفق ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية.

يذكر أن عمليات القتل والنهب والخطف تتكرر في هذه المنطقة حيث تستهدف جماعات انفصالية مسلحة بانتظام المدارس والمعلمين والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وأساقفتها. لكن الكهنة المحليين يقولون إن حجم عملية الخطف الأخيرة "غير مسبوقة على الإطلاق".

يشار إلى أن الأقلية الناطقة بالإنجليزية تقيم في شمال غرب وجنوب غرب البلاد الذي يشهد منذ نحو ست سنوات نزاعا داميا بين جماعات مسلحة تطالب باستقلال دولة يسمونها "أمبازونيا" وقوات الأمن التي تنتشر فيها بكثافة.