قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء في بني سويف لمدة 4 ساعات.. اليوم

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك لمدة 4 ساعات، من اليوم الاثنين إلى الخميس المقبل، اعتبارًا من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.