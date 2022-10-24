قصة جريمة.. أب بلا رحمة يقتل زوجته أمام أطفاله بسبب مصروف البيت

كتب سليم على

شهدت منطقة شبرا الخيمة، جريمة قتل تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وأمام أطفاله بسبب الخلاف على مصروف المنزل.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالى بمقتل ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنزلهم بشارع مجمع المدارس بمنطقة ميت نما التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أمام أطفالهما بسبب الخلافات الزوجية، ومطالبتها له بمصروفات المنزل، حيث انهال عليها بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة، وبعد ذلك شرع في قتل نفسه حيث أصاب نفسه بالسكين، وجرى نقله والجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

على الفور أمرت النيابة العامة ، بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة وإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والاستعلام عن حالة الزوج المصاب، والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى، وأمرت بحبسه بعد تماثله للشفاء على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق المتهم ، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سكين.