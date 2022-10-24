قبول 229 منظمة دولية حكومية وغير حكومية كمراقبين فى قمة المناخ

كتبت منال العيسوى

أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية المناخ ، والرئاسة المصرية لقمة المناخ، قائمة المنظمات المتقدمة للقبول باسم المراقبون في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وتضم 229 من المنظمات غير الحكومية الموجودة في إفريقيا، تحت قسم "المنظمات غير الحكومية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فقط"، أي القبول كمراقب لمرة واحدة هي هذا المؤتمر فقط، وفى حال رغبة هذه المنظمات في الاستمرار في المشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ضمن المنظمات المراقبة، يجب عليهم اتباع العملية القياسية للتقدم للقبول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخضوع لتقييم الأمانة.

وأعدت الأمانة لنظر مؤتمر الأطراف، قائمة المتقدمين الجدد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن رغبتها في أن تكون ممثلة في دورات مؤتمر الأطراف ودوراته الهيئات الفرعية بصفة مراقب تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، ومشروع النظام الداخلي المطبق والممارسة المتبعة.

عند وضع القائمة، راعت الأمانة على النحو الواجب أحكام يجري العمل على الفقرة 6 من المادة 7 من الاتفاقية والمواد 7-8 من مشروع النظام الداخلي المطبقة ، فضلاً عن الممارسة المتبعة ، والتي من أجلها الهيئة الفرعية أُخذ علما بالتنفيذ، حيث يُطلب من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم دليل على ذلك الاختصاص في المسائل المتعلقة بالاتفاقية، وتأكيد استقلالها القانوني الشخصية والحالة غير الهادفة للربح أو الإعفاء الضريبي في دولة عضو في الأمم المتحدة، لإحدى وكالاتها المتخصصة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو في دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وتلقى أعضاء المكتب قائمة المتقدمين الجدد لمراجعتها و وافق على التوصية بالمنظمات المدرجة في مؤتمر الأطراف للقبول، وتم اخطار هذه المنظمات بوضع القبول المؤقت على أساس أن النهائي فان سلطة قبولهم كمراقبين تقع على عاتق مؤتمر الأطراف، حيث تمت دعوة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون في دورته الأولى لمنح صفة مراقب للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدرجة.

فيما يتعلق بالمواد 6-7 من مشروع النظام الداخلي المطبق في اتفاقية الأمم المتحدة، فإنه تستخدم قبول المنظمات المراقبة في دورات مؤتمر الأطراف لمرة واحدة فقط.

وأشارت الأمانة أن هناك ثلاث فئات من المشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهم ممثلو الأطراف في الاتفاقية والدول المراقبة، والصحافة واعلام، وممثلي المنظمات المراقبة، حيث يتم تصنيف المنظمات المراقبة كذلك إلى ثلاثة أنواع، منها منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية (IGOs)، والمنظمات غير الحكومية، اى المنظمات غير الحكومية، كما يمكن للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تسجيل المندوبين بمجرد حصولهم على صفة مراقب.

وتمثل المنظمات غير الحكومية مجموعة واسعة من الاهتمامات، وتشمل ممثلين عن قطاع الأعمال والصناعة، والمجموعات البيئية، والزراعة والزراعة، والسكان الأصليين، والحكومات المحلية والسلطات البلدية، والمعاهد البحثية والأكاديمية، والنقابات العمالية، ومجموعات النساء والجنس والشباب.

ويتم قبول المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المنظمات بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف (COP) تحكمها المادة 7، الفقرة 6، من الاتفاقية، والتي تنص "أن أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية ، تكون مؤهلة في المسائل التي تغطيها الاتفاقية، وأبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في دورة يجوز قبول مؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ما لم يكن على الأقل يعترض ثلث الأطراف الحالية

ووافق مؤتمر الأطراف الأول على أن تدعو الأمانة إلى الدورات المقبلة لمؤتمر الأطراف، وهيئاتها الفرعية جميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي قبلت في الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف وفي الدورات المقبلة ما لم يكن تم الاعتراض على أي منظمة معينة وفقا للاتفاقية و مشروع النظام الداخلي الجاري تطبيقه.

وبناء على ذلك أخطرت الأمانة الجميع المنظمات التي تم قبولها في الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف، باستثناء من تم قبولهم لدورة واحدة فقط، لموعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وفقاً للمادة 8 من يجري تطبيق مشروع النظام الداخلي، دون الحكم مسبقًا على القرارات التي قد يتخذها.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2021، تم قبول 3047 (2902 منظمة غير حكومية و 145 منظمة حكومية دولية) كمراقبين.