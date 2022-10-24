فريق علمى يرصد كسوف الشمس غدا من أمام بهو معبد الكرنك

تشهد جمهورية مصر العربية حدثا فلكيا وهو كسوف جزئى للشمس يوم غدا الثلاثـاء الموافق 25 أكتوبــــر 2022م، حيث يعد آخر كسوف جزئى يمكن رؤيته فى مصر ولمدة خمس سنوات قادمة.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه فى مدينة الأقصر يقوم فريق علمى من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد الكسوف من أمام بهو معبد الكرنك حيث يبدأ الكسوف الجزئى فى تمام الساعة 12:13 ظهراً وتبلغ أقصى قيمة للكسوف عند الساعة 1:19 ظهراً حيث يغطى القمر حوالى 30% من قرص الشمس وينتهى الكسوف تماماً عند الساعة 2:23 مساءً بفترة إجمالية لمدة ساعتين وتسع دقائق.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس، ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، وكأنهم على خط متساو، فيبدون ظاهريا بحجم متساو، رغم أن قطر الشمس يكبر قطر القمر نحو 400 مرة وتعد أبعد منه بنحو 400 مرة، وفى الكسوف يكون القمر فى المنتصف بين الشمس والأرض، فيلقى ظله على الأرض وترتبط ظاهرة الكسوف بفارق الحجمين الظاهرين للشمس والقمر.

يعتبر الكسوف كليا عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف كامل قرص الشمس بالنسبة للذين يكونون فى الظل الذى تعكسه على الأرض فينقطع عنهم نورها. هذا بينما يكون الكسوف جزئيا فى المناطق التى يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض.