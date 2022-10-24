فريق جراحي ببنها الجامعي يستأصل ورم كبير من صدر طفلة 4 سنوات

وأوضحت إدارة المستشفى، في بيان لها، أنه قام فريق من الجراحين الدكتور يسري السعيد، والدكتور محمد صفان أساتذة جراحة القلب والصدر بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، ويعاونهما الطبيبة هبة أبو الخير مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، بعملية جراحية لحالة معقدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت تعاني من ورم كبير بالمنتصف الصدري يضغط على القلب والرئتين وممتد للرقبة ويسبب اختناق شديد وزرقة للطفلة.

وتابعت المستشفى، أن الورم كان ممتد حول شرايين وأوردة الرقبة من أعلي والقلب والرئتين من أسفل، مما أدى إلى تكون انسكاب بلوري حول الرئة اليسرى، حيث تم استئصاله تماما وخرجت الطفلة بحمد الله، وتم فصلها من أجهزة التنفس الصناعي، وترقد الآن بصحة جيدة في القسم الداخلي لحين تمام الشفاء قريبا.

وقدمت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، كل الشكر للفريق الجراحي، والمعاونين لهم من أطباء التخدير مي شفيق، والدكتورة هبة حمدي، وفريق تمريض العمليات مس إيمان الشرقاوي، وضياء محمد.



الأشعة الخاصة بالطفلة



الفريق الجراحي بمستشفى بنها الجامعي