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فتوى اليوم.. هل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسى أن يخبر مخطوبته بذلك؟

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. هل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسى أن يخبر مخطوبته بذلك؟ دار الافتاء
كتب ـ لؤى على

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واصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه : يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
بعد الرجوع للمتخصصين في الطب النفسي يتضح أن الأمراض النفسية تتفاوت في الشدة والضعف، وتختلف من شخص إلى آخر، ومنها ما يصعب التعايش معه لكونه يؤثر في مقصود الزواج أو يضر بالحقوق الزوجية، ومنها ما يمكن التعايش معه بلا إخلال بمقصود الزواج أو إضرار بها.
 
ولمَّا كان صديق السائل مريضًا بمرض نفسي كما ذُكِر بالسؤال؛ فإنه يجب عليه في هذه الحالة الرجوع إلى الطبيب المختص كي يحدد له حقيقة كون مرضه مؤثرًا فيلزمه إخبار الطرف الآخر به، أو غير مؤثر فلا يلزمه حينئذٍ الإخبار به.

فتوى اليوم

دار الافتاء

الطب النفسى

مرض نفسي



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