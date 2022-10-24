"فتحى" لاعب قوى بدنية فى المنوفية حصل على المركز الأول ويستعد لبطولة العالم

"لعبة القوى البدنية من أشهر الألعاب على مستوى العالم بأكمله وليست مصر فقط وأنا بحبها وبعضها منذ الصغر وكنت دائما المشاهدة لها عبر الفيديوهات لأبطال العالم ولذلك قررت المشاركة فى البطولات".. بهذه الكلمات بدأ فتحى نصار ابن قرية ابو مشهور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية حديثه.

ويقول فتحى نصار والمقيم بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة بمحافظة المنوفية حصلت على ليسانس الحقوق جامعة السادات العام الماضى، وبدأت ممارسة رياضة القوى البدنية منذ عام على التقريب، وشاركت فى العديد من البطولات وحصلت على المراكز الأولى.

ويضيف البطل الصاعد شاركت فى ثلاث بطولات على مستوى محافظة المنوفية وحصلت على ذهبيتين بالمركز الأول وميدالية فضية فى المركز الثانى.

كما حصلت على ثلات بطولات جمهورية وأخرجها البطولة التى أقيمت فى نادى السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية.

ويقول نصار أن القوة البدنية هى إحدى أنواع رياضات رفع الاثقال وتتكون من ثلاثة أقسام، وهي1بنش برس، الأسكوات، الرفعة الميتة وهى رياضة القوة تشبه رياضة رفع الاثقال الأوليمبيا حيث جميع الفئات تودى ثلاث محاولات لرفع الاثقال.

ويضيف نصار تتطورت هذه الرياضة من رياضة القوة الفردية التى كانت تتبع قاعدة ثلاث محاولات ولكن كانت تستعمل هذه الرياضة الكثير من الأحداث مثل رياضة الرجل القوى وبنهاية المطاف وحدت القوة الفردية أحداثها إلى ثلاث أحداث، بنش برس، اسكوات، رفعة ميتة، وأصحبت معروفة كرياضة قوة.

ويؤكد فتحى نصار أصبحت لاعب متميز فى ألعاب القوى البدنية وحصلت على ميداليتين فضيتين ف بطولة الجمهورية تحت 23سنة وحصلت على ميدالية فضية ولعب كبار فوق 23 وحصل على الميدالية الفضية.

ويضيف كنت أشاهد الأبطال المحترفين فى الفيديوهات ع السوسيشال ميديا وقد ملأ الشغف قلبى بهذه اللعبة وهدفى الوصول إلى بطولة العالم ورفع علم مصر عاليًا.