غلق الطريق "السياحى - المنصورية" جزئيا لرفع كفاءة الطبقة الخرسانية غدا

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، غلق الطريق السياحي جزئيا بواقع 3 حارات مروريـة بكل اتجـاه بالتناوب، من بدايته وحتى تقاطعه مع الطريق الدائرى أعلى المنصورية، لمدة أسبوع، ابتداء من السـاعة السادسة صباح غدا الثلاثاء الموافق 25 / 10 / 2022 وحتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الإثنين الموافـق 31 / 10 / 2022، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

وأرجعت محافظة الجيزة سبب الغلق، إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي، تحديداً في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - 100م" في الإتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.