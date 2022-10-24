غدا.. انطلاق المؤتمر السنوى لقسم جراحة العظام بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

ينظم قسم العظام بكلية الطب بجامعة المنصورة المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام خلال الفترة من 25-26 أكتوبر، تحت رعاية الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة عميد كليه الطب، رئيس شرف المؤتمر، الدكتور فاروق يوسف رئيس المؤتمر ور ئيس القسم، الدكتور أكرم حماد، ومقرر المؤتمر، الدكتور أدهم الشرقاوي.

يناقش المؤتمر هذا العام احدث التقنيات المستخدمه في جراحات استبدال المفاصل وإصابات الملاعب وجراحات المناظير، يستضيف المؤتمر ثلاثة وعشرين محاضرا إثنان منهم من خارج البلاد، كل المحاضرين قامات عالمية في التخصص يشار إلبهم بالبنان من جامعات القاهرة، عين شمس، الأسكندرية، أسيوط و المنوفيه.

يتقدم هذه النخبه المتميزه الدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتور محمود عبد الكريم، والدكتور عمرو رشوان، والدكتور أشرف محرم من جامعة القاهرة، والدكتور محمود السباعي، و الدكتور وائل سمير، والدكتور عمرو عبد الهادي والدكتور ماجد سامي من جامعة عين شمس، الدكتور طارق الخضراوي، والدكتور أيمن سليمان من جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد العال من جامعة أسيوط، والدكتور سامح مرعي، والدكتور أحمد عبيد من جامعة المنوفية والعديد من الأساتذه المتميزين.

ويعمل القسم أن يكون نجاح المؤتمر هذا العام نواه للبدء في استقدام خبراء أجانب متميزين العام المقبل ليتحول لمؤتمر دولي ويكون قبله لجراحي المفاصل وإصابات الملاعب بمصر والشرق الأوسط.