اليوم السابع
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غدا الوكالة الفرنسية للتنمية تنظم ورشة حول مشاركة المرأة فى مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:54 ص
غدا الوكالة الفرنسية للتنمية تنظم ورشة حول مشاركة المرأة فى مواجهة تغير المناخ تغير المناخ - أرشيفية
كتبت ــ منال العيسوى

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تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية، حلقة نقاشية تحت عنوان  "مشاركة المرأة فى  مواجهة الآثار المناخية،  كجزء من سلسلة لقاءات الطريق إلى قمة المناخ، التي تتم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، غدا الثلاثاء بمقر المعهد الفرنسي بالمنيرة.
 
جدير بالذكر، أنه وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ،  بمبلغ 1.5 مليون يورو.
 
 
 

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