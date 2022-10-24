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غداً أمطار رعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة والصغرى 20 درجة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:28 م
غداً أمطار رعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة والصغرى 20 درجة أمطار
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.
 

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