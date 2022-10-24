عوض تاج الدين: مصر آمنة من الكوليرا والوباء ينتشر فى دول الصراعات والحروب

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر أمنة من الكوليرا ومنذ أول لحظة لرصد حالات لإصابات كوليرا في دول قريبة اتخذوا الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة في المنافذ والموانئ والمطارات، فضلا عن استمرار المراقبة والإجراءات الوقائية.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الكوليرا من الأمراض الخطيرة وتؤدي إلى إسهال شديد وفقدان كمية كبيرة من السوائل، لافتا إلى أن هذا المرض خطير ويظهر بسبب تلوث المياه أو الأكل.

وتابع: "بعض الدول التي ينتشر بها هذا المرض سببه أن عدد كبير من الناس يعيشون فى مخيمات بدون صرف صحي جيد ولا مياه نظيفة وهذا يؤدي لحدوث هذه الأوبئة، كما أنه كل ما زادت عدد الدول اللي فيها صراعات وحروب وعزل للناس في مناطق لا تتوفر فيها الوسائل الأساسية تنتشر الكوليرا بسرعة كبيرة".

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن عدم سرعة التعامل مع إصابات الكوليرا قد تؤدي إلى الوفاة، متابعا: "الكوليرا تؤدي لخلل في الجهاز الهضمي والعيان اللى مش بيتحلق بسرعة ممكن تؤدي للوفاة".