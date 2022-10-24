اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:21 م
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عاطل يكشف كواليس الاعتداء على مسن بسلاح أبيض في الوراق

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:18 م
عاطل يكشف كواليس الاعتداء على مسن بسلاح أبيض في الوراق قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل متهم بالاعتداء على مسن بسلاح أبيض في الوراق، أن خلافات تجمع بينه وبين المجني عليه دفعته للتشاجر معه والاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، واستمع رجال المباحث لأقوال الضحية،ووجه اتهاما للجاني بالاعتداء عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشاجرة

قسم الوراق

إصابة مسن

امن الجيزة



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