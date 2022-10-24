طلاب فلبينيون يرتدون قبعات وأقنعة ضد الغش.. صور

كتب أحمد جمعة

تصدرت مجموعة من طلاب الهندسة في الفلبين عناوين الأخبار مؤخرًا لطريقتهم الإبداعية لتجنب الغش أثناء الامتحانات، طلبت ماري جوي ماندان أورتيز، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة بيكول، من طلابها ارتداء "قبعات ضد الغش" خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي في 17 و 18 أكتوبر الجارى.

وأكدت وسائل إعلام فلبينية أن ارتداء القبعات يهدف لمنعهم من الغش، منحت أورتيز طلابها الحرية الإبداعية لتصميم "قبعات" خاصة بهم.

ولدهشتها، أخذوا التحدي على محمل الجد ، والذي جذب الكثير من الاهتمام وأمتع الإنترنت.

وصنع الطلاب قبعات من الخوذ المتقشف وعلب البيض إلى الشماعات ذات "الملابس الداخلية" المطبوعة ، لم تتراجع المجموعة الإبداعية عن هذه "المهمة"

وقالت ماري "أنا حقًا أحب طلابي وفخورون بهم لأن امتحاناتهم الهندسية في منتصف الفصل الدراسي يمكن أن تكون مرهقة ومرهقة ، ومع ذلك فقد تمكنوا من إضافة بعض الألوان والمرح. شكرًا جزيلاً لكم أيها الطلاب. لقد جعلتموني فخورا."

بينما وصل البعض بأقنعة مختلفة ، ارتدى البعض الآخر أكياسًا ورقية بها ثقوب ، وحاول أحد الطلاب البارعين في مجال الأعمال تحقيق ربح سريع .

ومع ذلك ، أضافت أنها لا تزال تعتقد أن أفضل طريقة هي التحلي بالنزاهة حتى لا تغش ، مع القبعات أو بدونها.



أقنعة لمنع الغش في الفلبين



طلاب الفلبين يرتدون أقنعة لمنع الغش



طلاب فلبينيون يرتدون أقنعة



طلاب في الفلبين يرتدون أقنعة



طلاب كلية الهندسة فى الفلبين يرتدون أقنعة لمنع الغش